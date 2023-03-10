89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde yüzme havuzu kısmında kolon olmadığı öne sürüldü

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Deprem Soruşturma Bürosu tarafından, yıkılan blokla ilgili soruşturma sürerken, bu kapsamda, AVM'nin altındaki spor salonunda üyelik kaydı olan M.K. 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarıyla ilgili tanık olarak dinlendi.

"SPOR SALONU İÇERİSİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI"

Spor salonuna 5 yıldır giden M.K. ifadesinde, salonda yapılan düzenlemelere birkaç kez tanıklık ettiğini kaydetti.

"Bisiklet binme alanı tahminimce B Blok kısmında kalmaktadır. Harici olarak da kondisyon çalışma bölümünün oluşturulması şeklinde spor salonu içerisinde düzenlemeler yapıldı." diye konuşan M.K., kondisyon çalışma alanının D Blok kısmında kaldığını dile getirdi.

2019'a ait spor salonunun içini baştan sona gösterir şekilde görüntülerin yer aldığı CD'yi de savcılığa teslim ettiğini ifade eden tanık, "Görüntüler incelendiğinde spor salonu içerisinde boyutlarını tam olarak bilmediğim, ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır." dedi.