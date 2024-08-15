89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin müteahhidi öldü

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenerek yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, öldü.



Alınan bilgiye göre, depremde Diyarbakır’da yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi’ne ilişkin davada 17 yıl 6’ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören ve durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım servisine alınan Eser, öldü.