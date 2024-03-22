89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerinin cezası belli oldu

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müteahhitlerin cezası belli oldu.
Tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir’e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.
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