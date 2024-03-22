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89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerinin cezası belli oldu

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir’e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerinin cezası belli oldu
Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Riskli raporu projeye eklenmemiş

Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Riskli raporu projeye eklenmemiş

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'da 6 Şubat 2023'teki merkezli ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müteahhitlerin cezası belli oldu.

Tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir’e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

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