89 metrelik kuru yük gemisi yan yattı: Yedi personel tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait 'Bayrak 2' isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır" denildi.



7 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ



Mersin Valiliği, Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 15 derece yan yatan 89 metre uzunluğundaki ‘ESPERANZA B’ isimli kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 7'sinin tahliye edildiğini açıkladı.

6 mürettebatın ise ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalıştığı öğrenildi.

