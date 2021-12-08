8 Aralık 2021 corona virüs tablosu: 192 can kaybı, 20 bin 874 yeni vaka

Türkiye'nin 8 Aralık2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 08.12.2021 - 19:57 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 19:59

8 Aralık 2021 corona virüs tablosu: 192 can kaybı, 20 bin 874 yeni vaka

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 254 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 29 bin 883 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,94 olarak gerçekleşti. 'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 276 bin 848 doza yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 10 il ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"AŞI, ALINMASI GEREKEN BİR KARAR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan ön yargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Kovid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." ifadelerini kullandı.

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