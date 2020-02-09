8 ilde eğitime kar engeli

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



RİZE'DE EĞİTİME İKİ GÜN ARA



Rize Valisi Kemal Çeber Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.



Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.



Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.



TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis kent merkezi ve bağlı köylerde, olumsuz hava koşulları ve devam eden kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 10 Şubat pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler de bir günlüğüne idari izinli sayılacaktır" denildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada "Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat 2020 günü(yarın) Şırnak İlimiz Merkez,Uludere ve Beytüşşebab İlçelerimizde eğitime (1) gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.