8'inci kattan düşen Seher'in şüpheli ölümü
Bursa'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen 22 yaşındaki Seher Temel yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Seher Temel, iddiaya göre balkonda telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybedip düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Temel’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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