8'inci kattan düşen Seher'in şüpheli ölümü

Bursa'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen 22 yaşındaki Seher Temel yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8'inci kattan düşen Seher'in şüpheli ölümü

Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Seher Temel, iddiaya göre balkonda telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybedip düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8'inci kattan düşen Seher'in şüpheli ölümü - 1

Hayatını kaybettiği belirlenen Temel’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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