8'inci kattan düşen Seher'in şüpheli ölümü

Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Seher Temel, iddiaya göre balkonda telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybedip düştü.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.