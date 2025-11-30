8'inci kattan yan binanın tentesine düştü
30.11.2025 06:37
DHA
Dengesini kaybederek 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Eskişehir'de A.B. isimli kadını yan binanın 5'inci katındaki tente kurtardı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 35 yaşındaki A.B., sabaha karşı 8'inci kattaki evinin balkonundan düştü.
Olay, saat 03.00 sıralarında Hacı Ali Bey Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın en üst katında yaşayan A.B., balkonda dengesini kaybederek yan binanın 5'inci katının tentesine düştü.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden güçlükle indirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından A.B.'yi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.