8'nci kattan düşen işçinin acı ölümü

Bursa'da çalıştığı inşaatın 8'inci kattan beton zemine düşen Aziz Çapkın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8'nci kattan düşen işçinin acı ölümü

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki inşaatta 8 katlı binanın en üst katında çalışan Aziz Çapkın, bilinmeyen nedenle inşaatın 1'inci katına, beton zemine düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kalp masajıyla yeniden kalbini çalıştırdığı Çapkın, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çapkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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