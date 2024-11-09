9-10 Kasım hava durumu tahminleri: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava tahmin uzmanları, yurdun iç ve doğu kesimlerinde bazı bölgelerde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulunmuştu. İşte, 9-10 Kasım hava durumu tahminleri...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer ye çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.



HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

