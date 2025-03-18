9 aylık bebek heimlich manevrası ile hayata tutundu: Çekirdek kabukları akciğerine saplanmış

Batman'da ikamet eden Kavak ailesi, evde oturdukları sırada bir anda 9 aylık kızları Merve Kavak'ın morardığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Kızını kucağına alan baba Kadri Kavak, kızının yerde bulduğu çekirdek kabuklarını ağzına aldığını bir kısmının hale ağzında olduğunu gördü.

Baba Kavak, heimlich manevrası uygulayarak kızının soluk borusuna kaçan çekirdek kabuklarını çıkartmayı başardı. Ancak kızının hırıltısının kesilmediğini gören baba Kavak, kızını Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.

KABUKLAR AKCİĞERE SAPLANMIŞ

Yapılan tetkiklerde 9 aylık Mine Kavak'ın yuttuğu çekirdek kabuklarından 2-3 tanesinin dik bir şekilde akciğerine saplandığı belirlendi. Ameliyata alınan 9 aylık Mine bebeğe bronkoskopi işlemi uygulandı. İnce metal bir kamera tüpü ile akciğerlerine girilen Mine bebeğin akciğerindeki kabuklar çıkartıldı.

''BİZ BİR HATA YAPTIK''

Baba Kadri Kavak ise "Akşam saat 22:00 sıralarında yerde bulduğu çekirdek kabuklarını alıp ağzına atmış. Bir anda morarma başladı. Heimlich manevrası ile 2-3 tane çıkarabildik ama geri kalanlar boğazına kaçmıştı. Bundan dolayı hemen hastaneye geldik. Hastanede yapılan tetkiklerde solunumun şu an için iyi olduğunu ancak çekirdek kabuğunun dik olarak akciğere girdiğini, bunun da oluşturabileceği iltihap ile daha kötü sonuçlar doğurabileceğini, o yüzden de mutlaka alınması gerektiğini söylediler. Doktorumuz gerekli tüm özeni gösterdi ve ameliyata aldılar ve şuan sağlığına kavuştu" dedi.

Aileleri de uyaran baba Kadri Kavak, "Çekirdek kabuklarını, çekirdekleri çocuklardan uzat tutsunlar. Biz bir hata yaptık. Çekirdek kabukları yere düşmüştü elbette bilerek yapılan bir şey değil ama gerekli önlemin alınması çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.