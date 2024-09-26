9 aylık hamile eşini tekme tokat dövdü
Samsun'da kıskançlık yüzünden tartıştığı 9 aylık hamile eşini tekme tokat döven koca tutuklandı.
Samsun'da hamile karısını döven kişi tutuklandı.
Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde akrabalarının evine misafirliğe giden R.K., iddiaya göre burada 9 aylık hamile 1 çocuk annesi eşi F.K.'yi kıskançlık meselesi yüzünden çıkan tartışmada tekme tokat dövdü.
F.K.'nin şikayeti üzerine R.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Samsun Adliyesi'ne sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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