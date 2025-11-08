9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
08.11.2025 12:08
İHA, DHA
Nevşehir'de 9 aylık hamile olan bir kadın, evinde ölü bulundu. Bebek de kurtarılamadı. Şüpheli bulunan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de yaşayan Şeyma K.'den (33) dün akşam saatlerinde haber alamayan eşi Celal K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İş yerinden izin alıp, ekiplerle birlikte eve gelen Celal K., eşini hareketsiz yatarken buldu.
Ekipler, 9 aylık hamile Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şeyma K., karnındaki bebeğinin kurtarılması için Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan kontrolde bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede; incelemede kombide doğalgaz kaçağı tespit edildi.
Şeyma K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.