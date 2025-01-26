9 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 ayrı suçtan toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve aranan bir kişi yakalandı.

9 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 9 ayrı suçtan toplam 21 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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