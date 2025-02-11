9 belediyeye terör soruşturması | Özgür Özel: Cezalandırılan İstanbul'un iradesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li 9 belediyeye yönelik başlatılan terör soruşturmasına tepki göstererek "Burada cezalandırılan İstanbul'un iradesi." dedi. Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Milletin seçim takvimi başlamıştır. Erken seçimin adayı erken açıklanır." diye konuştu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile gerçekleşen üçlü zirvede alınan kararları da açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Özgür Özel, konuşmasında yeniden erken seçim çağrısında bulundu. CHP'de, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim ise 23 Mart Pazar günü yapılacak.
Özel, "Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz. Buradan Sayın Erdoğan'a seslemiyorum içimizi karıştıramayacaksın birlik ve beraberliğimizi bozamacaksın yargı aparatları ile önümüzü kesemeyeceksin. Bizi yenmenin tek yolu sandıkta yenmektir." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı üçlü görüşmeye ilişkin de konuşan CHP lideri Özel, "Görüşmede parti kararlarına uyulacağı mutabakatına varıldı." ifadesini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yaptı. Aralarında CHP'li Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 10 kişi terör soruşturmasında gözaltına alındı.
Özgür Özel, konuşmasında bu soruşturmaya tepki gösterdi.
BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Sayın Bahçeli'nin kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini öğrendik geçmiş olsun diyoruz. CHP olarak bütün siyasi çelişkilerimize rağmen bu süreçte Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz siyasi eleştirimiz olmadı, olmayacak. Ne olursa olsun hastalık ve ölüm durumlarında asla hele hele sosyal medyadan olmadık eleştiriler parti üyelerimiz yapmıyorlar, yapmamalılar.
İyileşsin görevinin başına gelsin Devlet Bey ile rekabet de ederiz seçime de gideriz onları da yeneriz iktidara da geliriz ama bugün sağlık dilemenin günüdür.
KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI FACİASI
Bütün sorumlular ortaya çıksın. 21 gün oldu kötü kalplilikle karşı karşıyayız. 78 canımızın acısına yanıyoruz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: BİRLİKTE KONTEYNER KENTLERİ GEZMEYİ TEKLİF EDİYORUM
Sayın Erdoğan sokağa çık dedim çıkmadın pazara gel dedim gelmedin bu sefer seninle birlikte konteyner kentleri gezmeyi teklif ediyorum sana var mı cesaretin? Kura çekelim rastgele varsa cesareti sokak sevmiyorsa salonda dursun önce 395 konteynerden birinin adını çekeceksin ardından o konteyner kentteki konteynerin numarasını çekeceksin. Ajanslar o konteynere o şehirdeki kamerasını yollayıp canlı yayın geçecek. Bu cesareti göster. Var mısın?
"TRUMP'A LAF SÖYLEYECEK CESARETİ YOK"
Netanyahu'ya laf söyleyecek cesaretin var da Trump'a laf söyleyecek cesaretin yok senin. Her sene resmi tatil olan 1 Ocak'ta Filistin ile dayanışma yürüyüşü Gazze'ye destek mitingi Galata Köprüsü'nün üstünde İstanbul İl Başkanlığımız miting izni istedi burası valilikçe belirlenen alanlardan değil cevabı alındı AK Parti yapınca serbest CHP yapınca yasak. Bunlarda kızaracak yüz de yok.
"SEYYAR GİYOTİNİN İSTANBUL'DA YAPTIKLARINDAN ZULÜM ANKARA'DAKİ GAZETECİLERE SIÇRADI"
İstanbul'a atanan siyasi müsteşar var seyyar giyotin. Artık kendi rekorlarını deniyorlar bu seyyar giyotinin İstanbul'da yaptıklarından zulüm Ankara'daki gazetecilere sıçradı.
9 BELEDİYEYE TERÖR SORUŞTURMASI
2 belediye başkan yardımcımız 7 meclis üyemiz gözaltına alındı. Bu arkadaşları sabahın köründe topluyorlar. Burada cezalandırılan 10 arkadaşımız değil İstanbul'un iradesine kafa tutuyor. Cürümün kadar yer yakarsın.
CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA
Tayyip Bey 1 yıldır bunu söylüyor. O kurultaylar şaibeli değil, anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli. Öyle mi?
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Biz erken seçim istiyoruz. Bizim talebimiz sandığı getirmektir. Muhtemel rakibini saf dışı bırakmaya çalışan birisine karşı her türlü konvansiyonel siyasietin gösterebileceği her söz söylenmiştir.
"ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN AÇIKLANIR"
Millet artık kendi derdini söyleyenler sandığı istemektedir. Seçim takvimlerini YSK başlatmaz millet başlatır. Milletin seçim takvimi başlamıştır. Erken seçimin adayı erken açıklanır arkadaşlar. Dün son MYK'mızla bir demokrasi şölenini başlatmaya adayımızı yerel seçimlerde yaptığımız gibi kazanacak güçte olan adaylar içinden son sözü örgütümüze sormaya ve partimize üye olmuş herkesin gelecek cumhurbaşkanı adayını belirlemede sözünün olacağına işaret etmiştik. Karşımızdaki iktidar yürüyüşümüzü durdurmak isteyen ittifak 31 Mart yerel seçimlerinde 1. parti olan CHP'nin önünü kesmek için elinden geleni yapıyor. Kriz mi çıkacak diyerek CHP'yi meşgul etmek istiyor. Bunun için biz kararlı adımları atmak için hazırlıklarımızı yaptık. Önemli bir toplantı yaptık. 'Mansur Yavaş dün akşam her durumda aday olduğunu söyledi.' diyorlar. Orada olmayanlar nasıl yeniden bu umudu sözdürürüz diye yalana başvuruyorlar. O konuşma ile ilgili net olarak her iki başkanım da nasıl o gün fotoğrafı paylaştık başkanlarımızla yaptığımız o görüşmede vardığımız sonuçları ben söylüyorum.
ÖZEL-İMAMOĞLU-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ
O görüşmede bir; partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağladı. İki; Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık. Sayın Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu, bunun bilinmesini istedi, 'Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz. Elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.' Ve üç; ön seçim süreci dahil tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz. Amacımız net. Yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara karşı hep birlikte dimdik duracağız. Partide bir kaos arayanlar, devlet imkanlarıyla karşımıza dikilip önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar. Benim için en büyük kazanım yıllardır CHP'yi hiziplerin, ayrışmaların, kavgaların merkezi gibi gösterenlere inat her iki belediye başkanımızın da göstermiş olduğu birlik ve beraberlik görüntüsüdür. Bu öylesine bir görüntü değildir, suni bir görüntü değildir. Bu samimi, ahlaklı ve milleti merkeze alan bir tutumdur. Partimizin bir ve beraber, bu birlik görüntüsünün bozulmaması için her iki başkanımızın da olağanüstü çabalarına ben buradan hem Mansur Başkan'ın hem Ekrem Başkan'ın birbirleriyle kurdukları samimi abi kardeş ilişkisine ve 'Milleti kurtaralım da ne olacaksa olsun.' yaklaşımlarına yürekten teşekkür ediyorum.
CHP'DE ÖN SEÇİM TARİHİ 23 MART
Ve son olarak, dün Parti Meclisimizde, ardından Merkez Yönetim Kurulumuzda ön seçim süreciyle ilgili nihai kararı vermiş durumdayız. Belirlenen seçim takvimine göre 11 Şubat 2025 bugün kararın alınması ve ilanıyla birlikte takvimin 1. günüdür. Takvimin tüm detaylarını Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız kamuoyuyla bir özel basın toplantısıyla paylaşacaktır. Ancak ben iki kritik tarihe dikkat çekmek isterim. Bunlardan birincisi 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Türkiye'yi yönetecek bir sonraki cumhurbaşkanının belirleneceği ön seçimin seçicisi, seçmeni olmak isteyen Türkiye'nin başta bütün gençlerini harıl harıl partiye online kayıt olan bütün gençlerini ve Türkiye'nin bütün demokratlarını, Büyük Türkiye İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını belirlemekte görev almak üzere baba evine gelmeye, kaydolmaya ve yapılacak seçimde oy kullanmaya davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz. Buradan Sayın Erdoğan'a seslemiyorum içimizi karıştıramayacaksın birlik ve beraberliğimizi bozamacaksın yargı aparatları ile önümüzü kesemeyeceksin. Bizi yenmenin tek yolu sandıkta yenmektir. Seni rekabete namuslu bir yarışa korkmadan karşımıza çıkmaya davet ediyorum. Halkın adayı karşında olacak sana meydan okuyoruz krizi bitirecek zaferi getireceğiz."
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