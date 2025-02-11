9 belediyeye terör soruşturması | Özgür Özel: Cezalandırılan İstanbul'un iradesi

"Sayın Bahçeli'nin kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini öğrendik geçmiş olsun diyoruz. CHP olarak bütün siyasi çelişkilerimize rağmen bu süreçte Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz siyasi eleştirimiz olmadı, olmayacak. Ne olursa olsun hastalık ve ölüm durumlarında asla hele hele sosyal medyadan olmadık eleştiriler parti üyelerimiz yapmıyorlar, yapmamalılar.

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI FACİASI Bütün sorumlular ortaya çıksın. 21 gün oldu kötü kalplilikle karşı karşıyayız. 78 canımızın acısına yanıyoruz. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: BİRLİKTE KONTEYNER KENTLERİ GEZMEYİ TEKLİF EDİYORUM Sayın Erdoğan sokağa çık dedim çıkmadın pazara gel dedim gelmedin bu sefer seninle birlikte konteyner kentleri gezmeyi teklif ediyorum sana var mı cesaretin? Kura çekelim rastgele varsa cesareti sokak sevmiyorsa salonda dursun önce 395 konteynerden birinin adını çekeceksin ardından o konteyner kentteki konteynerin numarasını çekeceksin. Ajanslar o konteynere o şehirdeki kamerasını yollayıp canlı yayın geçecek. Bu cesareti göster. Var mısın?

İyileşsin görevinin başına gelsin Devlet Bey ile rekabet de ederiz seçime de gideriz onları da yeneriz iktidara da geliriz ama bugün sağlık dilemenin günüdür.

"TRUMP'A LAF SÖYLEYECEK CESARETİ YOK"

Netanyahu'ya laf söyleyecek cesaretin var da Trump'a laf söyleyecek cesaretin yok senin. Her sene resmi tatil olan 1 Ocak'ta Filistin ile dayanışma yürüyüşü Gazze'ye destek mitingi Galata Köprüsü'nün üstünde İstanbul İl Başkanlığımız miting izni istedi burası valilikçe belirlenen alanlardan değil cevabı alındı AK Parti yapınca serbest CHP yapınca yasak. Bunlarda kızaracak yüz de yok.



"SEYYAR GİYOTİNİN İSTANBUL'DA YAPTIKLARINDAN ZULÜM ANKARA'DAKİ GAZETECİLERE SIÇRADI"

İstanbul'a atanan siyasi müsteşar var seyyar giyotin. Artık kendi rekorlarını deniyorlar bu seyyar giyotinin İstanbul'da yaptıklarından zulüm Ankara'daki gazetecilere sıçradı.

9 BELEDİYEYE TERÖR SORUŞTURMASI

2 belediye başkan yardımcımız 7 meclis üyemiz gözaltına alındı. Bu arkadaşları sabahın köründe topluyorlar. Burada cezalandırılan 10 arkadaşımız değil İstanbul'un iradesine kafa tutuyor. Cürümün kadar yer yakarsın.



CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA

Tayyip Bey 1 yıldır bunu söylüyor. O kurultaylar şaibeli değil, anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli. Öyle mi?

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Biz erken seçim istiyoruz. Bizim talebimiz sandığı getirmektir. Muhtemel rakibini saf dışı bırakmaya çalışan birisine karşı her türlü konvansiyonel siyasietin gösterebileceği her söz söylenmiştir.

"ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN AÇIKLANIR"

Millet artık kendi derdini söyleyenler sandığı istemektedir. Seçim takvimlerini YSK başlatmaz millet başlatır. Milletin seçim takvimi başlamıştır. Erken seçimin adayı erken açıklanır arkadaşlar. Dün son MYK'mızla bir demokrasi şölenini başlatmaya adayımızı yerel seçimlerde yaptığımız gibi kazanacak güçte olan adaylar içinden son sözü örgütümüze sormaya ve partimize üye olmuş herkesin gelecek cumhurbaşkanı adayını belirlemede sözünün olacağına işaret etmiştik. Karşımızdaki iktidar yürüyüşümüzü durdurmak isteyen ittifak 31 Mart yerel seçimlerinde 1. parti olan CHP'nin önünü kesmek için elinden geleni yapıyor. Kriz mi çıkacak diyerek CHP'yi meşgul etmek istiyor. Bunun için biz kararlı adımları atmak için hazırlıklarımızı yaptık. Önemli bir toplantı yaptık. 'Mansur Yavaş dün akşam her durumda aday olduğunu söyledi.' diyorlar. Orada olmayanlar nasıl yeniden bu umudu sözdürürüz diye yalana başvuruyorlar. O konuşma ile ilgili net olarak her iki başkanım da nasıl o gün fotoğrafı paylaştık başkanlarımızla yaptığımız o görüşmede vardığımız sonuçları ben söylüyorum.

ÖZEL-İMAMOĞLU-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ

O görüşmede bir; partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağladı. İki; Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık. Sayın Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu, bunun bilinmesini istedi, 'Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz. Elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.' Ve üç; ön seçim süreci dahil tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz. Amacımız net. Yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara karşı hep birlikte dimdik duracağız. Partide bir kaos arayanlar, devlet imkanlarıyla karşımıza dikilip önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar. Benim için en büyük kazanım yıllardır CHP'yi hiziplerin, ayrışmaların, kavgaların merkezi gibi gösterenlere inat her iki belediye başkanımızın da göstermiş olduğu birlik ve beraberlik görüntüsüdür. Bu öylesine bir görüntü değildir, suni bir görüntü değildir. Bu samimi, ahlaklı ve milleti merkeze alan bir tutumdur. Partimizin bir ve beraber, bu birlik görüntüsünün bozulmaması için her iki başkanımızın da olağanüstü çabalarına ben buradan hem Mansur Başkan'ın hem Ekrem Başkan'ın birbirleriyle kurdukları samimi abi kardeş ilişkisine ve 'Milleti kurtaralım da ne olacaksa olsun.' yaklaşımlarına yürekten teşekkür ediyorum.