9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Batman-Gercüş kara yolunda takibe aldığı kamyoneti durdurdu.



İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen aracın kasasının taban sacı söküldü.



Ekipler, sacın altına yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara buldu.



Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​