9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da kamyonetin kasasında yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara bulundu.

9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Batman-Gercüş kara yolunda takibe aldığı kamyoneti durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen aracın kasasının taban sacı söküldü.

Ekipler, sacın altına yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

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