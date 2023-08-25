9 bin mahkum cezaevine dönmedi

Yapılan düzenlemeye göre Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmüyor. Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar bu kapsamda değildi.



Bu durumdaki 19 bin 159 mahkumun kalan cezasının infazı için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu. Ancak bu mahkumların yüzde 47'si yani 9 binden fazlası belirlenen süre içinde ceza evine dönmedi.



Firari mahkumlar yakalanmaları durumunda cezalarına kapalı cezaevlerinde devam edecek.