9 can kaybına 79 bin lira ceza

29 Mart 2018'de menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan Bayburt-Gümüşhane yolunda 6 metrelik çukur açılmıştı. Ancak bir otomobilin çarptığı "sola mecburi yön" levhası devrildiği için arkadan gelen iki sürücü çukuru fark etmedi.

Minibüs ve otomobil bu çukura düştü. Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin davada karar çıktı. Şantiye şefi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak"tan 42 bin 500 lira, karayolları kontrol şefi de 36 bin 500 lira para cezası aldı.

Diğer 3 sanık ise beraat etti.