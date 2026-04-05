9 gün önce kaybolmuştu. Genç kadını 8 yerinden bıçaklayıp baraja atmışlar

Edinilen bilgiye göre, baraja fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.



Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan 24 yaşındaki Bahar Aksüt’e ait olduğunu tespit etti.



Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.