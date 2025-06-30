9 günde toplam 14 orman yangını

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, 9 günde art arda orman yangını çıktı.



Yangınlarda yaklaşık 45 hektar alan ile 5 hektar orman dışı alan zarar gördü. Kentte 22 Haziran'da Kumluca ilçesi Yenikışla Mahallesi civarındaki kırsal alanda çıkıp, ormanı tehdit eden yangında, 2 hektar orman dışı ziraat alan zarar gördü.



25 Haziran'da Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi'nde çıkan yangında bir hektar orman zarar gördü. Aynı gün Finike ilçesi Turunçova Mahallesi yakınlarındaki orman yangınında 2 hektar küle döndü.



27 Haziran'da Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ve Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi ile Yeşilkaraman Mahallesi'nde orman yangını çıktı.



Kurşunlu'da bir hektar, Yeşilkaraman'da bir hektar, Alanya Mahmutseydi Kızılalan mevkisinde ise 12 hektar orman yandı.



28 Haziran'da Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki orman yangınında 2,5 hektar ormanlık zarar gördü.

