9 günlük ara tatil yarın başlıyor
06.11.2025 07:32
Haber Merkezi
20 milyon öğrenci için ara tatil yarın başlıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 17 Kasım'a kadar 9 gün tatil yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı çalışma takvimine göre yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda ara tatil başlayacak. Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 güne çıkacak. Okullar, tatil dönüşü 17 Kasım Pazartesi günü açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre ara tatilde yapılacak öğretmen seminerleri de online olacak.
MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026