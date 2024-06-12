9 günlük bayram tatilinde Antalya dolup taşacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından bu yıl en çok Antalya rağbet gördü. Yurt dışı uçak biletleri satışlarında ise vizesiz seyahatin yerleri arasında yer alan Arnavutluk'un başkenti Tiran yer aldı.

9 günlük bayram tatilinde Antalya dolup taşacak

9 günlük tatili turizmi hareketlendirdi.

Uçak bileti satışları ve otel rezervasyonları, 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerden yoğun talep görüyor.

Kurban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 arttı. Uçak bileti satışlarında ilk sırada yer alan 'yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum izledi.

Yurt dışı uçak bileti satışlarında zirvede yer alan Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı, Podgoritsa ve Priştine takip etti.

Vizesiz gidilebilen yerlere seyahat planlamanın daha kolay olması dolayısıyla ilk üç sırada bu destinasyonlar yer aldı.

OTEL REZERVASYONLARINDA YÜZDE 82 ARTIŞ

Otel rezervasyonlarında yüzde 82 artış yaşanırken, konaklama süresindeki artış da dikkati çekti.

9 günlük tatil kararının etkisiyle şehre yakın destinasyonlarda tatil yapmayı planlayanların rotası sahil şeridine yöneldi ve ortalama konaklama süresi 3,8'den 4,7 güne çıktı.

En çok rezervasyon Antalya, Bodrum ve İzmir otellerinde yapıldı. Yurt dışında ise Tiran, Podgoritsa ve Priştine şehirleri öne çıktı.

Yurt içinde en çok bilet alınan ve en çok otel rezervasyonu yapılan şehir, Antalya oldu. Yurt dışında ise seyahat planlamanın daha kolay olduğu vizesiz ülkeler tercih edilirken, ilk sırada Tiran yer aldı

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