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9 günlük bayram tatili için gurbeçiler yollara düştü: Karadeniz Sahil Yolu kitlendi

Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu.

9 günlük bayram tatili için gurbeçiler yollara düştü: Karadeniz Sahil Yolu kitlendi

9 günlük tatilini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler yoğun gelişi nedeniyle yollarda araç yoğunluğu oluştu.

Çevre yolu olmadığı için şehir içi trafiği ile birleşen karayolunda sürücüler yaklaşık 10 kilometrelik yolu uzun zaman bekleyerek geçebildi.

Yoğunluk nedeniyle yollarda araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlemler alarak trafiğin aksamaması için çalışıyor.

Trafik ekipleri Sahil Yolu'nda trafiğin aksamaması için kontrollerde bulunarak trafiğin akışını sağlarken, yetkililer trafik yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar süreceğini bildirdi.

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