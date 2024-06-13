9 günlük bayram tatilinde 66 bin 92 personel sahada olacak

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamıda İçişleri Bakanlığı trafik kazalarının önüne geçilmesi için "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" mottosuyla alınan önlemlerin yanı sıra tatilde yola çıkacakları da uyardı.



Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında alınacak tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.



Bu kapsamda 9 günlük bayram tatili boyunca görev yapacak personel denetimlerine dün başladı. Trafik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarmadan görevlendirilen toplam 66 bin 92 personel, 12 gün boyunca kontrollerini sürdürecek. Günlük 17 bin 931 ekip ve timde 37 bin 810 personel sahada olacak.



Önlemler kapsamında sürücülerin hız sınırına uyup uymadığı da kontrol edilecek. 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi 24 saat esasıyla çalışacak.

GEÇEN BAYRAM 75 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Öte yandan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişi yaşamını yitirmişti.

VİDEO: TATİL YOLCULUĞUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

