9 günlük tatil sonrası zil yeniden çalıyor

Türkiye'de okullarda ara tatil yarın sona eriyor.



20 milyondan fazla öğrenci, 9 günlük tatilin ardından okulun yolunu tutacak.



SINAV MARATONUNA AZ KALDI



İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 21 ve 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.