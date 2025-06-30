9 il için "sarı" uyarı: Fırtına ve yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre hava sıcaklığı Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, diğer yerlerde normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Buna göre;

- Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



- Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.



- Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



FIRTINA BEKLENİYOR



- Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



EGE

ParçAlı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde Güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

