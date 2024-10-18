9 ilde DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı

Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

9 ilde DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasın göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın desteğiyle 'in finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve örgütün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 13 zanlının kimliği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'a operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, aramalarda tabanca ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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