9 ilde DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

9 ilde DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü 'in finansmanına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 15 şüpheli hakkında kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir, Adana, Mersin, Van, Kayseri, Ankara, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Muş'ta eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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