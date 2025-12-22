9 ilde dolandırıcılık operasyonu. 25 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, suç örgütlerine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

9 ilde kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri, mağdurlarda panik yaratarak para ve altınlarını aldıkları belirlendi.

Toplanan deliller doğrultusunda Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 25'i tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.