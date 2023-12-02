9 ilde Kahramanlar Operasyonu

Bitlis merkezli 9 ilde bölücü terör örgütü üyelerine yönelik "Kahramanlar"operasyonları düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı.

9 ilde Kahramanlar Operasyonu

Açıklamayı İçişleri Bakanı yaptı. Bakan Yerlikaya, Bölücü Örgütüne üye olma, Yardım ve Yataklık Etme suçlarına yönelik merkezli 9 ilde “Kahramanlar” operasyonları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonlar kapsamında,, 113 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 88 terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda silah ve örgütsel döküman da bulundu. Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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