9 ilde Kahramanlar Operasyonu

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Bakan Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütüne üye olma, Yardım ve Yataklık Etme suçlarına yönelik Bitlis merkezli 9 ilde “Kahramanlar” operasyonları gerçekleştirildiğini kaydetti.



Operasyonlar kapsamında,, 113 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 88 terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda silah ve örgütsel döküman da bulundu. Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.