9 ilde organize suç örgütü operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 9 ilde elebaşıları yurtdışında olan organize suç örgütü üyelerine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın’da organize suç örgütü üyelerine karşı eşzamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Düzenlenen operasyonlar sonucu elebaşıları yurt dışında olan suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
Yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi.
