9 ilde "sahte belgelerle araç tescili" operasyonu: 17 tutuklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle araç tescil işlemi yapan suç örgütünü ortaya çıkardı. Yürütülen operasyon sonucunda, 242 aracın sahte belgelerle tescil edildiği belirlendi. Operasyon kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte evrak, seri tadilat belgesi, kayıt belgesi, dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin, araç sahipleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak sahte evrak düzenledikleri ve araçları sahte ruhsatlarla sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Yapılan Araç Tescil belgelerinin resmi kontrollerden geçmediği ve usulsüz olarak düzenlendiği belirlendi. Şüphelilerin bu yolla devlete milyonlarca TL zarar verdiği saptandı.



17 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.