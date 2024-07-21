9 ilde "sahte belgelerle araç tescili" operasyonu: 17 tutuklama

Ankara merkezli 9 ilde sahte belgelerle araç tescil işlemi yapan suç örgütüne eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı, 12 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

9 ilde "sahte belgelerle araç tescili" operasyonu: 17 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle araç tescil işlemi yapan suç örgütünü ortaya çıkardı. Yürütülen operasyon sonucunda, 242 aracın sahte belgelerle tescil edildiği belirlendi. kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte evrak, seri tadilat belgesi, kayıt belgesi, dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin, araç sahipleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak sahte evrak düzenledikleri ve araçları sahte ruhsatlarla sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Yapılan Araç Tescil belgelerinin resmi kontrollerden geçmediği ve usulsüz olarak düzenlendiği belirlendi. Şüphelilerin bu yolla devlete milyonlarca TL zarar verdiği saptandı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken köprüden düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Sahipsiz sokak hayvanları yasa teklifi görüşmelerinde gerginlik

Sahipsiz sokak hayvanları yasa teklifi görüşmelerinde gerginlik

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...