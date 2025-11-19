9 ilde suç örgütlerine operasyon: 106 şüpheliden 68'i tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada jandarma tarafından suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

9 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 106 şüpheliden 68'inin tutuklandığı, 34'üne ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya açıklamalarında şunları kaydetti:

“9 ilde 12 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tefecilik, silah kaçakçılığı gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik”

Bu şüphelilerden 68'inin tutuklandı ve 34'üne hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığına belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Kahramanmaraş'ta; sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri,

Diyarbakır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

Balıkesir'de; silah kaçakçılığı yaptıkları,

Antalya'da; sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Muğla'da; yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri,

Tekirdağ ve Yalova'da; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Manisa ve Bitlis'te; tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."