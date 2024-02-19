9 işçiyi arama çalışmalarında 7. gün | Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk

Erzincan İliç'teki maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 7. günde devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama ve tahliye çalışmalarında son durum hakkında bilgi verdi.



Bakan Bayraktar, dün gedecen itibaren heyelan riskinin yoğunlaştığını bu nedele iki noktada arama faaliyetini durdurduklarını kaydetti.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu atığın nihai olarak kalıcı istifleneceği alanla alakalı tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonu ve onayında yürüyor. Onların onay vermediği yere bu toprağın koyulması söz konusu değil. Mermer ocağı olarak adlandırdığımız yeri geçici planladık. Şu anda heyelandan dolayı bu faaliyetler durmuş durumda. Şu anda temel önceliğimiz heyelan riskini ortadan kaldırmak.



Bugün teknik ekibin, akademisyenlerin değerlendirmesi heyelandan dolayı deprem etkisinin olduğu şeklinde. Yaklaşık 2 şiddetinde deprem etkisi olduğunu arkadaşlar ifade ettiler."



İçişleri Bakanı Yerlikaya ise "24 saat durmadan her iki kitledeki bakiye kalan kütlenin stabil değil aktif olduğunu söyledik. Bir tarafı kesinlikle dün durdurduk. Tekrar güvenli ortam kazanılır mı kazanmaz mı endişesini taşıyoruz. Şu anda olumsuz bakıyoruz. Şu anda hocalarımızın söylediği bu. Diğer tarafın ne olacağını şu an için kestirmek mümkün değil." dedi.