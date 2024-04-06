9 kişinin bindiği otomobil takla attı

Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi’nde otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.



Kazada; E.Ç. (5), N.K. (65), M. A. (39), A.H. (4), M.A (2), H.Ş. (2), Y. Ş. (19)., L.Y.Ş (5) ve S.Ş. (1) yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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