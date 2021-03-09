9 Mart  2021 corona virüs tablosu: 66 can kaybı, 13 bin 755 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

09.03.2021 - 21:00

9 Mart  2021 corona virüs tablosu: 66 can kaybı, 13 bin 755 yeni vaka

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 140 bin 828 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 801 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, vefat sayısı 29 bin 160, ağır hasta sayısı 1289 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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