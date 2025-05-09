9 Mayıs ne günü? 9 Mayıs Avrupa Günü mü, Zafer Günü mü?

Avrupa ’nın Batısında 9 Mayıs, Avrupa Günü olarak kutlanır ve Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. 1950 yılında Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından sunulan Schuman Bildirisi, Avrupa’da kalıcı bir barışın sağlanması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasını önermiştir. Bu bildiri, ilerleyen yıllarda Avrupa Birliği’nin oluşumuna giden yolu açmıştır. Ancak aynı gün, Avrupa’nın Doğusunda bambaşka bir anlam taşır. 9 Mayıs, Zafer Günü olarak anılır ve 1945 yılında Müttefik orduların Berlin’e girerek Nazi Almanyası’nı resmen mağlup etmesiyle İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa cephesinde sona erdiği günün yıldönümüdür. Bu tarih, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa halkları için faşizme ve Nazizme karşı kazanılan zaferin simgesidir.

AVRUPA GÜNÜ TARİHİ



9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğinin zaruri olduğunu belirterek daha sistematik ve organize bir Avrupa kurmak gayesiyle bir kanun teklifi açıklamıştır. "Schuman Bildirisi" olarak da bilinen bu tasarı, bugün Avrupa Birliği olarak kabul ettiğimiz kurumun yapı taşı olarak görülmektedir.



1985 yılında Milan'da yapılan Zirve sonrasında 9 Mayıs'ın, "Avrupa Günü" olarak kutlanılması kararı alınmıştır.



Bu tarihten itibaren de her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü, gerek üye ülkelerde gerekse aday ve potansiyel aday ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.



ZAFER GÜNÜ TARİHİ



Zafer Günü veya 9 Mayıs, II. Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gündür.



Teslimiyet belgesinin Moskova Saati ile 9 Mayıs gününün ilk saatlerinde Berlin'de imzalanmasının ardından Sovyet hükûmeti, sabahın ilk saatlerinde zaferini ilan etti. Zafer günü 1965 yılında resmi tatil ilan edilmiştir.



Doğu Almanya'da 8 Mayıs 1950'den 1966'ya kadar Kurtuluş Günü olarak kutlanmış. 1985 yılında zaferin 40. yıldönümünde tekrar kutlanmıştır. 1967 yılında ise 8 Mayıs'ta Sovyet tarzı bir "Zafer Günü" kutlandı.