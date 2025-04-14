9 milyarlık bahis operasyonu: 82 banka hesabı radara takıldı!

Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van'da yasa dışı bahis operasyonu düzenledi.

9 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ



Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin banka hesaplarında 9 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.