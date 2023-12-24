9 milyon TL'lik "sahte" senet iddiası: İcra işlemi durduruldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde emlakçılık yapan Edip Bodur'un evine, 9 milyon TL'lik senetle icra tebligatı geldi.



Bodur, tebligatta yer alan senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, sahte olduğunu belirtip avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu.



Mahkeme icrayı durdurup imzanın Bodur tarafından atılıp atılmadığını araştırmak üzere kriminale gönderdi.



Bodur, senede imza atmadığı ve kefil olarak gösterilen kişiyi de tanımadığını söyledi.



Edip Bodur hiçbir zaman senet imzalamadığını ve kimseye borcunun olmadığını söyledi. Bodur, borçlu olduğunu iddia eden şahsın hapisten yeni çıktığını ve fırında çalıştığını vurgularken kefili de tanımadığını belirtti.



Bodur konuyla ilgili, "Bu tür dolandırıcılık olaylarını haberlerde görüyordum, benim başıma geldi. Suç şebekeleri mal varlığı olanlar bu yolla sahtecilikle dolandırmaya çalışıyor. Devletimizden, ilgililerden bu konuda yardım istiyoruz. Bu şekilde insanların canı yanmasın, bir tedbir alınsın." ifadelerini kullandı.



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