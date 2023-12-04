9 öğrenci meyve suyundan zehirlendi

Erzurum’da, bir lisede 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 9 öğrenci rahatsızlandı. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan öğrencilerin, içtikleri meyve suyundan dolayı zehirlendiği belirlendi.



Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.