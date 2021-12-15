9 öğrencisini taciz ettiği iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı

Samsun'da görev yaptığı okulda öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı.

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Y.Ö., 9 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

VELİLERDEN TEPKİ

Olayın ardından veliler, okulun önünde toplandı. Tepki gösteren velileri, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.



Kazım Orbay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin dersine giren Y.Ö.'nün bir öğrencisinin velisi "Bazı şeyleri velilerle konuştuk, çocuğumuzdan da duyduk. Mahrem yerlerinin elle taciz edildiği yönünde suçlamalar var'' dedi.



''KARNINI OVMUŞ, ÖPERİM DEMİŞ''



Velilerin konuyu çocuklarından öğrendiklerini belirten bir başka veli ise, ''Bir kız çocuğu ağlamış, derse girmek istememiş. Arkadaşları sormuşlar, 'hoca böyle böyle etti' diyerek anlatmış. Karnını ovduğunu, 'öperim' dediğini söylemiş. 'Okul elbisesi değil, tayt giy gel' dediğini söylemiş. Bir çocuk da değil, birkaç çocuğa yaptığını söylediler'' diye konuştu.



''ÇOCUKLAR OKULA GİTMEK İSTEMİYORMUŞ''



Tacizi yaşadığını öne süren bir öğrencinin arkadaşıyla paylaşması sonrası olayın ortaya çıktığını belirten velilerden bir diğeri de ''Çocuklar pedagog eşliğinde ifade vermiş. Sanırım sene başından beri bu durum yaşanıyormuş. Çocuklar okula gitmek istemiyormuş'' şeklinde konuştu.



VALİLİK: KONU HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR



Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.