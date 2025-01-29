9 organize suç örgütü çökertildi: 50 tutuklama

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda 76 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, ruhsatsız 10 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir haftada jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Aksaray, Hatay, Tunceli'de olmak üzere 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Son bir haftadır Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE” operasyonlarında 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. ✖️Kırşehir’de M.C.K.’nın elebaşılığını yaptığı, ✖️Kahramanmaraş’da M.Y.’nin elebaşılığını yaptığı, ✖️Aksaray’da Y.T.’nin elebaşılığını yaptığı, ✖️İstanbul’da A.A.’nın… pic.twitter.com/5B6Zi7pQ7d

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabaka oyunlarında bahis oynatmak, göçmen kaçakçılığı, sınai mülkiyet kanuna muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız. Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.