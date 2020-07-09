9 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 18 can kaybı, bin 24 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.



Son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla" ifadelerini kullandı.

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