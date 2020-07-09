9 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 18 can kaybı, bin 24 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

09.07.2020 - 20:27

9 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 18 can kaybı, bin 24 yeni vaka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İşte corona virüsün 3 boyutlu görüntüsü (Yerli mikroskop ile görüntülendi)

İşte corona virüsün 3 boyutlu görüntüsü (Yerli mikroskop ile görüntülendi)

Corona virüs aşısı asla geliştirilmezse ne olacak?

Corona virüs aşısı asla geliştirilmezse ne olacak?

Günlük corona virüs tablosu... 

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla" ifadelerini kullandı. 

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...