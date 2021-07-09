9 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 59 can kaybı, 5 bin 670 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı.

9 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 670 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Bir günde toplam 228 bin 826 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 126 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,35 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.

VİDEO: DELTA PLUS VARYANTININ ÖZELLİKLERİ NELER?

