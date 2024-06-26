9. Yargı Paketi | Bakan Tunç: Etki ajanlığı söz konusu değil

Bakan Tunç, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, 9'uncu Yargı Paketi çalışmalarına ilişkin, "Meclis grubumuzda çalışma devam ediyor; özellikle yargının etkinliğini ve yargı hizmetlerinin işleyişini hızlandırmaya yönelik daha etkin, daha adil bir yargı sistemi için önemli düzenlemeler var. Tabii biraz çalışma gerektiren bazı maddeler var. Bununla ilgili Meclis grubumuzda çalışma devam ediyor. Adalet Bakanlığı olarak bir taslak üzerinde çalışmıştık, milletvekillerimizin o taslak üzerinde değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir" dedi.



"CASUSLUKTAN CEZA VERİLMESİNE YÖNELİK BİR DÜZENLEME"



Bakan Tunç, söz konusu yargı paketinde etki ajanlığına ilişkin bir düzenleme yer aldığı iddialarıyla ilgili de "Etki ajanlığı diye bir şey söz konusu değil. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Türkiye devletinin aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılabilmesine yönelik bir uygulama. Yoksa 'Türkiye araştırma yapanlar cezalandırılacakmış, Türkiye'de etki ajanlığı artık suçmuş' şeklindeki değerlendirmelerin hiçbirinin doğruluk payı yok. Burada; Türkiye aleyhine ve bir başka devletin lehine ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin hem işlediği suçtan cezalandırılması var; mesela kişisel verileri ihlal etti ama bunu casusluk kastıyla yaptı. Hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik bir düzenleme. Ki bu düzenlemeye de hiç kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Sanki Türkiye'de araştırma yapan, Türkiye'de bir konuda haber yapan kişi cezalandırılacakmış gibi bir algı oluşturuluyor" diye konuştu.



SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI



Bakan Tunç, Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine de "Bağımsız ve tarafsız yargı soruşturmayı tamamladı ve kovuşturma aşamasına geçildi. Bu kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber o süreci bekleyeceğiz. Zaten kamuya açık bir şekilde; iddianame de ortada. Dolayısıyla bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir" dedi.