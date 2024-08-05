9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yargı Paketinde son durum

TBMM 30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile girdi. Bu gelişmenin ardından Meclis gündeminde yer alan yargı paketinin son durumu ve akıbeti merak konusu oldu. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.



ADALET BAKANI'NDAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, yargı paketi düzenlemesine de değindi. Bakan Tunç'un konuya dair açıklaması şöyle;



"9. Yargı Paketi, ekim ayına kaldı. Meclis’in çalışma takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımızda katkı sağladık. Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlandı, Genel Kurul aşamasında sıra sayısı aldı. Meclis ara verme dönemi başladı, ekim ayında ilk işlerden biri olacak.



9. Yargı Paketi’nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."



YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?



Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.



Teklifte tartışmalara neden olan soyadı düzenlemesi yer alıyor. Düzenlemeye göre kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Evlendirme memuru veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kendi soyadını da kullanabilecek.



Teklifle, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek. Arabuluculuk kurumunda yanlızca hukuk fakültesi mezunları araştırmacı olarak görev alabilecek. Arabuculuk için sınav şartı kaldırılacak. Beş yıl kıdemi olan avukatlar arabulucu olabilecek.



Teklifle İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışta teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her halde 1000 Türk lirasından az olamayacak.



Düzenlemelerin Ekim ayından sonra yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.



