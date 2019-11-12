9 yaşında 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen B.G'yi gözaltına aldı. Zanlının benzer suçlardan 397 kaydının olduğu öğrenildi.



B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevine teslim edildi.



Şüphelinin, nüfus kayıtlarına göre 9 yaşında olduğu belirtildi.