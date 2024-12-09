9 yaşındaki Abdulkadir'in feci ölümü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, seyir halindeki traktörden düşüp yaralanan 9 yaşındaki Abdulkadir Ercan hastanede yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Tunalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde hareket halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün römorkunda seyahat eden Abdulkadir Ercan (9), dengesini kaybedip düştü.
Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Abdulkadir Ercan'ı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ercan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Abdulkadir Ercan’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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