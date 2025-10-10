9 yaşındaki Ahmet'in acı ölümü
Gaziantep'te oyun oynamak için parka giderken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Ahmet İsmail yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde oynamak için parka doğru giden Suriye uyruklu Ahmet İsmail'e (9) yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.
Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ahmet İsmail'i ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan çocuk doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.