9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi

PROTEZ İÇİN KREDİ ÇEKİLDİ



Protezle ayağa kalkıp yaşıtları gibi oynamak isteyen Aras, 3 yaşında ameliyata alınıp bacakları diz altından kesildi. Kısa sürede iyileşen Aras için gerekli protez, ailenin gücü yetmeyince toplanan yardımla alındı. Yaşıtlarıyla oynamaya başlayan Aras'ın protezleri, büyüdükçe kendisine küçük gelmeye başladı. Toplanan yardımlarla alınan ikinci protez de kısa süre sonra işlevini yitirdi. Son olarak 2 yıl önce tekrar protez ihtiyacı ortaya çıktı. Protez için destek bulamayan Özlem Çelik, bankadan 235 bin lira kredi çekerek, oğlunun ihtiyacı olan protezi satın aldı. Bir süre ödenen kredinin taksitleri aksamaya başladı. Son olarak ödenemeyen taksitler nedeniyle anne Çelik icralık oldu. Banka avukatları tarafından Çelik'e, borcun ödenmemesi halinde cezaevine girebileceği söylendi. Çelik ailesi, protez borcunu ödemek ve yeni protez alınması için yardım bekliyor.



Oğlu Aras'ın pencereden yaşıtlarını izlemesine çok üzüldüğünü söyleyen Özlem Çelik, “Aras'ın durumunu ilk anne karnında fark ettiler. Aynı semptomlar kızımda da olduğu için 'Belki onun gibi olur' dediler. Ancak öyle olmadı. Doğduktan sonra fark edildi ki dizinin altında kemik yok. Biz şehir şehir çocuğumuzu doktorlara götürdük. Son gittiğimiz doktorumuz, kemik olmadığı için kesilmesi gerektiğini söyledi. Aras dışarıda oynayan çocukları görüp 'Ben de oynamak istiyorum' diyordu. Tekerlekli sandalyeyle bir yere kadar oynayabiliyordu. En azından protezle hareket edebilsin diye kesildi" dedi.



BORÇ ÖDENMEZSE CEZAEVİNE GİRECEK



Aras'ın çok neşeli bir çocuk olduğunu belirten Özlem Çelik, "Çok hareketli, çok neşeli, herkesle sohbet ediyor. İlk iki protezlerini yardım toplayarak yaptırdık. Büyümesi devam ettiği için yeniden yaptırmak gerekiyordu. Üçüncüsünde yardım toplayamayınca bankadan 235 bin lira kredi çekmek zorunda kaldık. Kredinin bir kısmını ödedik, bir kısmını ödeyemeyince icralık olduk. Avukatlar ödememiz gerektiğini yoksa hapse gireceğimi söyledi. Büyüdüğü için şu anki protezleri de kullanamıyor" diye konuştu.



Aras'ın okula tekerlekli sandalyesiyle gittiğini söyleyen Çelik, "Tekerlekli sandalye ile bir yere kadar hareket edebiliyor. Yaşıtları gibi yürümek, koşmak istiyor. Beden eğitimi dersine katılmak istiyor. Yapamayınca o da biz de çok üzülüyoruz. Yeni protezi için yeniden yardım toplamak zorundayız. Kendi bütçemizle altından kalkamıyoruz. Aras'ı rahat ettirmek istiyoruz" dedi.

